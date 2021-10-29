İstanbul'da yangın faciası! Fabrika kül oldu 1 işçi yanarak feci şekilde can verdi

ESENYURT'ta 2 katlı kağıt fabrikasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer 1 fabrikaya sıçradı. Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, fasrika içinde mahsur kalan bir işçi yanarak can verdi.

İstanbul Esenyurt'ta yangın faciaya neden oldu. Dün saat 23.45 sıralarında 2 katlı kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer 1 fabrikaya sıçradı. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşları ambulansa alarak ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

6 bin 550 metrekarelik fabrikadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilen fabrikadaki duvarlar kepçe yardımıyla kırılarak içeride mahsur kalan 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları başladı. Ekipler Enes Burak isimli 23 yaşındaki işçinin cansız bedenini buldu. Aile yakınları fabrika önüne gelerek gözyaşlarına boğuldu.