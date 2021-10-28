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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında "Milletçe, en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

İlk Meclis'ten bugüne kadar milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Köklü tarihimizden aldığımız güçle 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Kovid-19 salgının en ağır evresini sağlık altyapımız ve kapasitemiz ile başarıyla yöneterek geride bıraktık. Küresel ekonominin yüzde 3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz yüzde 1,8 büyüme oranıyla kapattık. Hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik.

Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

Ülkemizi ve KKTC'yi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimini de boşa çıkardık. Zorlu salgın şartlarına rağmen elde ettiğimiz bu başarılar ülkemizin güçlü altyapısı yanında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de etkisini göstermektedir.

Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede Milli Mücadele'yi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir."

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