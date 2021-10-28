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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çocuk arasında gülümseten kurdele krizi! İkinci kere kesmesin diye protokol mücadele etti

Ankara'da hizmete açılan AKM Millet Bahçesi'nin kurdele kesme anında protokol ve küçük çocuk arasında renkli anlar yaşandı. Tören sırasında küçük çocuk kurdeleyi kesince yeniden bir kurdele getirildi. Küçük kız kurdeleyi yeniden kesmeye davranınca Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı. Dua sırasında kesmeye çalışan küçük kızı engelleyebilmek için protokol kurdeleyi yukarıya kaldırmak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyüğü olan Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasının ardından kurdele kesme töreninde küçük bir kız çocuğu herkesten önce davranarak kurdeleyi kesti. Yeniden kurdele getirildi ancak küçük kız yeniden kesmek için davranınca gülümseten anlar yaşandı.

Küçük kız yeniden getiren kurdeleye karşı da sabırsızlanarak kesmek için hamle yaptı. Küçük kızın "Keseyim mi?" diye sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sonra" dediği ekranlara yansıdı. Buna rağmen dua sırasında küçük kızın hamle yapmasından çekinen protokol çareyi kurdeleyi yükseltmekte buldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kurdeleyle mücadele anları kameralara yansıdı.

İkinci kez kesilmesinde de çocuğun yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce hamle yaptığı görüldü.

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