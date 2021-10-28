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Aksaray'da yabancı uyruklu gençler birbirine girdi! Kanlar içinde kaldı

AKSARAY'da sokak ortasında tartıştıktan sonra yumruk yumruğa kavga eden yabancı uyruklu gençlerden birisi bıçaklanarak ağır yaralanırken, kavga bir apartmanın güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 801 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan yabancı uyruklu Zaidullah A. (21) ve Hayber P. (22) sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Birbirlerine giren gençlerin kavgası dakikalarca sürerken, kavgada hıncını alamayan Hayber P. belinde taşıdığı bıçağı çıkararak Zaidullah A.'nın üzerine koştu. Bu sırada kavga seslerini duyan Hayber P.'nin kardeşi Farshak P. (20) kavgayı ayırmak istedi.

Kardeşinin engelini aşan Hayber P. kavga ettiği genci göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan genç yere yığılırken bir süre sonra tekrar ayağa kalkarak kendine saldıran şahsa yönelik kendini savunmaya çalıştı. Yaşanan yumruk yumruğa kavgası ve bıçaklama anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


Soruşturma başlatıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan abi ve kardeşi arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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