TBMM Başkanı Şentop ile HDP'li Gergerlioğlu arasında gerginlik

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma çıktı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu sert bir tartışmaya sahne oldu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisinin milletvekilliğinin usulsüz olarak düşürüldüğünü iddia ederek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, Şentop'un kendisini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla TBMM'den zorla çıkarıldığını ifade etti. Şentop, konuşmasının şahsi konuşma olduğunu ifade ederek yerinden kalktı. Gergerlioğlu ile Şentop arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.