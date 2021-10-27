ATV Esra Erol'u çileden çıkaran kayınvalide! 'Oğlumu gelinimden ayıracağım'

ATV ekranlarında gündüz kuşağının en çok izlenen yayınlarından "Esra Erol'da" programında sunucu Esra Erol'u bile çıldırtan bir kayınvalide tüm sosyal medyanın ağzını açık bıraktı. Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynananın sözlerini duyan Esra Erol, daha fazla dayanamadı.

ATV'de Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda ilginç anlar yaşandı. Oğlu Emrullah'ı, gelininden ayırmak isteyen Hatice Hanım, "Oğlumu ben doğurdum, o benim" sözleriyle Esra Erol dahil izleyen herkesi çileden çıkardı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Her hafta farklı konuların işlendiği programa oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynana damga vurdu.





Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde Hatice Hanım, kendi rızası dışında evlilik yaptığı oğlu ve geliniyle karşı karşıya geldi.



Hatice Hanım'ın tüm ısrarlara rağmen oğluyla barışmaması ve onu karısından ayıracağını söylemesi büyük tepki çekti.

"Oğlumu ben doğurdum, o benim!"

Esra Erol, Hatice Hanım'a oğlunu kendi haline bırakmasını, bunun daha doğru bir yöntem olduğunu ifade etti ancak Hatice Hanım, Esra Erol'a "Oğlumu ben doğurdum, o benim!" yanıtını verdi.

"Doğurdun bitti. Bizim çocuklarımız değil bunlar!"

Hatice Hanım'ın bu sözleri karşısında sakinliğini koruyamayan Esra Erol "Doğurdun bitti. Bizim çocuklarımız değil bunlar! Biz onları dünyaya getirdikten sonra artık bireyler." diyerek sitem etti.