BIST 1.519
DOLAR 9,50
EURO 11,04
ALTIN 548,87
MEDYA

Üç Kuruş 1. bölüm fragmanı

Üç Kuruş dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kuruş'un bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Üç Kuruş 1 Kasım 2021 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın 'koruyucusu' konumundaki mafya lideri Kartal ile organize büronun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalp Yarası 18. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 18. bölüm fragmanı
TBMM Başkanı Şentop ile HDP'li Gergerlioğlu arasında gerginlik
TBMM Başkanı Şentop ile HDP'li Gergerlioğlu arasında gerginlik
ATV Esra Erol'u çileden çıkaran kayınvalide! 'Oğlumu gelinimden ayıracağım'
ATV Esra Erol'u çileden çıkaran kayınvalide! 'Oğlumu gelinimden ayıracağım'
Emine Şenlikoğlu: Deizmde adam kızıyla evlenebilir! 2 yaşındaki çocukla nikah olur mu?
Emine Şenlikoğlu: Deizmde adam kızıyla evlenebilir! 2 yaşındaki çocukla nikah olur mu?
Fren yerine gaza bastı işyeri sahibi son anda kurtuldu
Fren yerine gaza bastı işyeri sahibi son anda kurtuldu
İzzet Yıldızhan'dan çocuklarıyla ilgili olay çıkış: Kızlarım flört edemez, eş seçemez!
İzzet Yıldızhan'dan çocuklarıyla ilgili olay çıkış: Kızlarım flört edemez, eş seçemez!
Ukrayna ilk kez Bayraktar TB2'yi kullandı Rusya'dan dikkat çeken açıklama geldi
Ukrayna ilk kez Bayraktar TB2'yi kullandı Rusya'dan dikkat çeken açıklama geldi
Sultangazi'de dehşet! Ekspertiz raporu için aracını getirdiği iş yeri sahibiyle çalışanını bıçakladı
Sultangazi'de dehşet! Ekspertiz raporu için aracını getirdiği iş yeri sahibiyle çalışanını bıçakladı
Ölüm yanı başından geçti telefonla konuşmaya devam etti
Ölüm yanı başından geçti telefonla konuşmaya devam etti
Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi! Eşi bakın kaç puan verdi
Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi! Eşi bakın kaç puan verdi