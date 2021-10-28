Meclis'te sözü kesilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu çıldırdı!

Meclis'teki bütçe görüşmeleri, zaman zaman gergin anlara sahne oluyor. Son olarak Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tansiyon yükseldi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde görüşülüyordu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi ve tutuklanmasıyla sonuçlanan gelişmeleri dile getirdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un süreçteki tutumunu eleştirdi.

Bunun üzerine Şentop, meselenin şahsileştirildiğini belirterek, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi ve komisyona konuşmasını istedi. Şentop ve Gergerlioğlu arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi. Arada da Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma devam etti. AK Parti Milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.

Şentop, tartışma yatıştıktan komisyonda sonra Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili soruya yanıt verdi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.