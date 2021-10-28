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MEDYA

Ekranlara geri dönüyor! Nevşin Mengü'nün yeni kanalı belli oldu: Orta Sayfa tanıtımı yayınlandı

Olay TV'nin kapanmasıyla ekran macerasına ara veren Nevşin Mengü, Fox TV ile anlaştı. Doğan Şentürk, Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Murat Yetkin’in yapacağı programın ismi ve günü belli oldu.

İstanbul'da 30 Kasım 2020'de yayın hayatına başlayan eski bakanlardan Cavit Çağlar'ın ortağı bulunduğu Olay TV'nin yayın hayatı kısa sürmüştü. Olay TV’de ana haber bülteni spikerliği yapan Nevşin Mengü, kanalın 25 Aralık 2020'de kapanmasıyla işsiz kalmıştı. Mengü'nün Olay TV kapandıktan sonra DW Türkçe ile anlaşmıştı. DW Türkçe'de programlarına devam eden Mengü, bir yandan da Youtube kanalında gündeme dair yorumlarını paylaşıyor. 

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Murat Yetkin ile bir araya gelmişti. 4 gazeteci ile bir araya gelen Doğan Şentürk, FOX TV’de yeni bir tartışma programının başlayacağı sinyallerini vermişti.


"Artık Ankara’da konuşulan Ankara’da kalmayacak"
FOX TV bugün, programın tanıtım videosunu yayınladı. Doğan Şentürk, Nevşin Mengü, Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Murat Yetkin Orta Sayfa’da buluşacak. Programın tanıtım videosunda konuşan Doğan Şentürk, “Artık Ankara’da konuşulan Ankara’da kalmayacak. Meclis’in odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar Orta Sayfa’da olacak” ifadelerini kullandı.

Orta Sayfa hangi gün yayınlanacak?

Kulislerden daha önce sızan bilgiye göre, programın Perşembe akşamları yayınlanacağı söylenirken, FOX TV’nin paylaştığı tanıtım videosunda gün bilgisine yer verilmedi.

İşte 5 gazetecinin medyatik görünümü
Murat Yetkin, şu anda herhangi bir kurumda çalışmıyor ancak YouTube ve YetkinReport adlı internet sitesinden siyasi analizlerini paylaşıyor.
Nevşin Mengü DW Türkçe'de yayınlar yaparken, kendine ait YouTube kanalından da programlarını sürdürüyor. Çiğdem Toker, Sözcü Gazetesi'nin yazarları arasında bulunuyorken, Deniz Zeyrek de Sözcü'nün yazarları arasındaki bulunuyor ve haftasonu İlker Karagöz'le Çalar Saat adlı programa yorumcu olarak katılım gösteriyor. Doğan Şentürk ise FOX Genel Yayın Yönetmeni olarak yıllardır medyanın bilinen isimleri arasında yer alıyor.

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