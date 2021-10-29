BIST 1.522
DOLAR 9,53
EURO 11,15
ALTIN 551,12
MEDYA

Masumlar Apartmanı 45. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 2 Kasım 2021 Salı Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır.

Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma 118. bölüm fragmanı
Yasak Elma 118. bölüm fragmanı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Yalancılar ve Mumları 5. bölüm fragmanı (Final)
Yalancılar ve Mumları 5. bölüm fragmanı (Final)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ekranlara geri dönüyor! Nevşin Mengü'nün yeni kanalı belli oldu: Orta Sayfa tanıtımı yayınlandı
Ekranlara geri dönüyor! Nevşin Mengü'nün yeni kanalı belli oldu: Orta Sayfa tanıtımı yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çocuk arasında gülümseten kurdele krizi! İkinci kere kesmesin diye protokol mücadele etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çocuk arasında gülümseten kurdele krizi! İkinci kere kesmesin diye protokol mücadele etti
Van Gölü canavarı heyecanı! Görenler telefona sarıldı: Sırtı tırtıklı...
Van Gölü canavarı heyecanı! Görenler telefona sarıldı: Sırtı tırtıklı...
Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada
Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada
Otoyolda şok eden anlar! Bir anda araçların üstüne atladı
Otoyolda şok eden anlar! Bir anda araçların üstüne atladı
İstanbul'da kemer ve tekme tokatla öldüresiye dövdüler! Fırsat bulunca...
İstanbul'da kemer ve tekme tokatla öldüresiye dövdüler! Fırsat bulunca...