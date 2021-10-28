Konya Sarayönü'nde köpeklerin diri diri gömüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde belediye personelinin 'köpekleri diri diri gömüldüğü' iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Kaymakamlık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken Sarayönü Belediyesince de açıklama yapıldı.

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde cep telefonuyla kaydedilen köpeklerin gömülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki görmüştü.

Sarayönü Kaymakamlığı söz konusu görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden açıklama geldi

Sarayönü Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise sosyal medyada yer alan 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili belediye ve ilçeyi hedef alan haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak görüntüdeki hayvanların vatandaşlar tarafından ihbar edilen ve sokakta ölü bulunan hayvanlar olduğu açıklandı.