Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi, polis üzerine atlayıp engel oldu

MANİSA'da üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen şahsa polis müdahale etti. Kendi canını hiçe sayan polis, benzin dökerek kendini yakmak isteyen şahsı üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G. isimli şahıs, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir yandan şahsı vazgeçirmek için çaba sarf ederken, bir yandan da şahsın elindeki benzin bidonu ile çakmağı almaya çalıştı.

Bir polis memuru şahısla konuşarak ikna etmeye çalışırken, şahsın bir anlık dalgınlığını fırsata çeviren diğer polis memuru ise kendi canını hiçe sayarak şahsın üzerine atlayıp elindeki benzin bidonu ile çakmağı almak için müdahale etti.

Emniyet güçlerince etkisiz hale getirilen S.G.'nin elindeki benzin bidonu ve çakmak alınırken, çevredeki vatandaşlarda rahat bir nefes aldı. Etkisiz hale getirilen şahıs, polisler gözetiminde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan şahsa intihara teşebbüsten işlem yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.