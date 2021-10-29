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Antalya'da kuyumcuda dehşet! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da kuyumcu dükkanına giren kar maskeli soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

Korkunç olay, saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi.Kar maskesi ile kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür’e doğrulttu. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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