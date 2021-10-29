ATV Esra Erol'da iğrenç olay: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı

ATV'nin gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, konuklarının skandal itiraflarıyla gündemden düşmüyor. Programın son bölümünde Ali Osman'ın açıklamaları karşısında stüdyodakiler yüzlerini kapadı! Annesi'nin Ramazan'la kaçtığını bunun üzerine babasının da Ramazan'ın karısını aldığı söyleyen Ali Osman Esra Erol'u şaşırttı.

Kayıpların bulunduğu, ihanetlerin ortaya çıkarıldığı ve süpheli ölümlerin faillerinin bulunduğu program Esra Erol'da yine bir skandal olayla gündeme geldi. Programa Kahramanmaraş'tan katılan 22 yaşındaki Ali Osman isimli şahısın itirafları hem stüdyoya hem de ekran başındakilerin evleine bomba gibi düştü.

Programın son bölümünde Ali Osman'ın açıklamaları karşısında stüdyodakiler yüzlerini kapadı! Annesi'nin Ramazan'la kaçtığını bunun üzerine babasının da Ramazan'ın karısını aldığı söyleyen Ali Osman Esra Erol'u şaşırttı.

Sunucu Esra Erol, bugün Ali Osman'ın açıklamaları sonrası adeta yerin dibine girdi. Programın son bölümünde Ali Osman'ın hikayesi ele alındı. Ali Osman isimli şahıs, anne ve babasının ihanetini ve şiddetini anlatmaya başladı. Esra Erol ve stüdyodakiler başta olmak üzere ekran başındakilerin yüzlerinin kızardığı olayın detayları kan dondurdu.