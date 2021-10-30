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POLİTİKA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku

İhlas Haber Ajansı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı. Burada vatandaşlarla birlikte halay çekmek isteyen İnce'nin halaya girmesinin ardından davul-zurna sustu. Para vererek müziğin devam etmesini isteyen İnce, isteği yerine getirilmeyince alandan ayrıldı.

Bafra Gazipaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandığı alana gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dernek üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vatandaşları selamladıktan sonra oturan İnce, bir süre sonra meydanda oynayan vatandaşlara eşlik etmek için halaya katıldı. İnce oynarken davul-zurna sustu.

Alkollü bir vatandaşın azizliği

Önce niye sustuğunu anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzatarak tekrar çalmasını istedi. Davul ve zurna çalan müzisyenleri bir alkollü vatandaşın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oynamasını istemediği için susturduğu anlaşılması üzerine kısa bir arbede yaşandı.

Vatandaşlar, "Burası Gazipaşa, burada davullar susmaz" diye alkollü vatandaşa tepki göstererek meydandan uzaklaştırdı. Bu esnada kızan İnce alanı terk ederek otobüse binerek ayrıldı. Eğlence ise kaldığı yerden devam etti.

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