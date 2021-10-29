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Muğla Bodrum'da ana su hattı bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana su hattı borusunun bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle asfaltlar yerinden sökülürken 2 araçta maddi hasar oluştu.


MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Ortakent Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su hattı bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi. Bazı evleri ve bahçeleri su bastı. İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü. Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu.

Su hattının patlama anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Dakikalar içerisinde tüm caddeyi su kaplaması ve araçların zarar görmesi güvenlik kameranca kaydedildi.

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