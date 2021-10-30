BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
MAGAZİN

Bülent Ersoy canlı yayında çılgına döndü Allah onların belasını versin inşallah

Kıbrıs'ta sahte PCR testinden dolayı günlerce cezaevinde yatan davulcu Ahmet İzgi, birlikte çalıştığı Bülent Ersoy ile canlı yayında birbirine girdi. İzgi'nin kendilerine yardım etmediğini söylemesi üzerine çılgına dönen Ersoy, "Allah onların belasını versin inşallah" diyerek tepki gösterdi.

Konser için KKTC'ye giden Bülent Ersoy'un orkestrası sahte PCR testi verdikleri gerekçesiyle davalık oldular. Günlerce cezaevinde kaldıktan sonra önceki gün tahliye olan orkestra üyelerinden davulcu Ahmet İzgi, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında Bülent Ersoy ile birbirine girdi.

"Allah onların belasını versin"

İzgi'nin kendilerine maddi ve manevi destek vermediğini söylemesi üzerine canlı yayına bağlanan Diva, sinirlerine hakim olamadı. Eski iş arkadaşına öfke kusan sanatçı, "Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı en az 1 sene orada kalacaklardı. Allah onların belasını versin inşallah... Bana söylenince tövbe estağfurullah olmuyor. Siz o çirkin davranışlarını, o hallerini görseniz" dedi.

"Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz?"

İzgi'nin "Biz oraya sağlam gittik hasta döndük" demesi üzerine iyice sinirlenen Diva, "Bana bak ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki... Allah sizin cezanızı versin. Zaten artık sizi isteyen yok. Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz? Siz beni tehdit ettiniz" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Avaşin'de 1917 rakımlı tepeye nokta operasyon 4 PKK'lının teslim olduğu anlar görüntülendi
Avaşin'de 1917 rakımlı tepeye nokta operasyon 4 PKK'lının teslim olduğu anlar görüntülendi
Scooter denetiminde yakalandı savunması şaşırttı!
Scooter denetiminde yakalandı savunması şaşırttı!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye davul-zurna şoku
Hulki Cevizoğlu 'Ankara'nın ismini değiştirelim' dedi yeni ismi açıkladı!
Hulki Cevizoğlu 'Ankara'nın ismini değiştirelim' dedi yeni ismi açıkladı!
Aziz 1. bölüm fragmanı
Aziz 1. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 602. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 602. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 13. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 13. bölüm fragmanı
Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı silueti yansıtıldı
Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Türk bayrağı silueti yansıtıldı
Muğla Bodrum'da ana su hattı bomba gibi patladı
Muğla Bodrum'da ana su hattı bomba gibi patladı
Sakarya'da asker konvoyunda direksiyonu bırakıp oynadı! O sürücünün ehliyetine el konuldu
Sakarya'da asker konvoyunda direksiyonu bırakıp oynadı! O sürücünün ehliyetine el konuldu