BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
YEREL

İstanbul Boğazı'nda 102 metre kargo gemisi arıza yaptı kıyıya son anda durdu

Makine arızası yapan 102 metre uzunluğundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'na demir atarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedilikle demir atmış olup, KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kasımpaşa: 2 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0
Kasımpaşa: 2 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0
Jeff Bezos Bodrum’dan ayrılmıyor günlük kirası 600 bin euro
Jeff Bezos Bodrum’dan ayrılmıyor günlük kirası 600 bin euro
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Sürüklenen gemi son anda durdu
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Sürüklenen gemi son anda durdu
Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim tesisinin temelini attı
Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli plazma üretim tesisinin temelini attı
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı şu üç isimden biri olacak
Ahmet Hakan: Millet İttifakı'nın adayı şu üç isimden biri olacak
Pençe Kaplan'da 2 PKK'lı öldürüldü
Pençe Kaplan'da 2 PKK'lı öldürüldü
AK Parti'den asgari ücret ve emekli maaş açıklaması!
AK Parti'den asgari ücret ve emekli maaş açıklaması!
Muharrem İnce'nin katılacağı yürüyüş neden iptal edildi Kaymakamlık ve dernekten açıklama
Muharrem İnce'nin katılacağı yürüyüş neden iptal edildi Kaymakamlık ve dernekten açıklama
Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu: 'Bağlılık Hasan' yarışacak
Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu: 'Bağlılık Hasan' yarışacak