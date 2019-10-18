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Göztepe, İstanbul deplasmanında

Süper Lig’de son 5 haftada namağlup olarak başarılı bir grafik çizen Göztepe, zorlu Başakşehir deplasmanında bu performansını sürdürmek istiyor.

Göztepe, Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir konuk olacak. Yarın, 17.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Göztepe’nin son haftalardaki başarılı performansı dikkat çekiyor.
Süper Lig’e ilk 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle başlayan Göztepe, son 5 haftada oynadığı maçlardan 2 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmıştı. Ligde oynadığı ilk 4 maçta gol atamayan İzmir ekibi, son 3 maçta 6 kez fileleri havalandırarak şanssızlığını kırmıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce Kayserispor’u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 9 puanla 11. sırada yer alıyor.

Napoleoni, Mosorro ve Soner Başakşehir’e karşı
Yaz transfer döneminin son günlerinde Göztepe’nin Başakşehir’den kadrosunu kattığı Napoleoni, Mosorro ve Soner Aydoğdu, eski takımına karşı sahaya çıkacak. Üç oyuncu da sezon başında geldiği Göztepe’de, başarılı performansları ve takıma hızlı uyum sağlamalarıyla dikkat çekerken eski takımları Başakşehir karşısında gösterecekleri performans merak konusu oldu.

Kazanan kadroda değişiklik beklenmiyor
Hafta içinde forma sponsorluk anlaşması programında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, başarıyı yakalayan kadroda değişiklik yapmak istemediğini söylemişti. Maç öncesi Göztepe’de stoper Titi, sarı kart cezası sınırında bulunurken, İzmir ekibinin sahaya şu 11’le çıkması bekleniyor:

Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Poko, Napoleoni, Mosorro, Serdar ve Jerome.

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