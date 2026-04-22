Gözler bugün Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği yılın üçüncü faiz kararını bugün açıklıyor. Kararın, enflasyon ve piyasa dengeleri üzerinde önemli etkiler oluşturması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Kararın saat 14.00’te açıklanması bekleniyor.

Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

BEKLENTİLER NELER?

Bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

