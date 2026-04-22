Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Onursal Adıgüzel tutuklandı

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklandı.

Şüpheli Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi uzattığını açıkladı
ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi uzattığını açıkladı
Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopter kaza kırıma uğradı
Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopter kaza kırıma uğradı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı! Saldırganın annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı! Saldırganın annesi de tutuklandı
Babalık izni TBMM'de kabul edildi! 5 günden 10 güne çıkarıldı
Babalık izni TBMM'de kabul edildi! 5 günden 10 güne çıkarıldı
Akın Gürlek’ten Gülistan Doku soruşturması açıklaması: Tek uğraşımız...
Akın Gürlek’ten Gülistan Doku soruşturması açıklaması: Tek uğraşımız...
Donald Trump: İran ile ateşkesi uzattık
Donald Trump: İran ile ateşkesi uzattık
MSB açıkladı: Eğitim uçuşu yapan helikopter kaza kırıma uğradı
MSB açıkladı: Eğitim uçuşu yapan helikopter kaza kırıma uğradı
ABD basını: JD Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı
ABD basını: JD Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı
Bakan Memişoğlu: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti
Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'a tebrik telefonu!
Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'a tebrik telefonu!
Orgeneral Bayraktaroğlu, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Orgeneral Bayraktaroğlu, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti