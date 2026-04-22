Gırgıriye Müzikali'nde kriz! Seyirci ile tartışan Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

'Gırgıriye Müzikali' öncesinde sahneyi göremediğini belirten bir izleyiciyle tartışan usta oyuncu Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek sahneyi terk etti. Yaşanan olay sonrası rahatsızlanan Gezen hastaneye kaldırıldı.

Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi isimlerin yer aldığı 'Gırgıriye Müzikali'nin, dün akşam izleyici ile buluşması bekleniyordu. Oyunu izlemeye gelen bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

"Madem bu kadar şikâyet var..."

Bunun üzerine sahneye çıkarak açıklama yapan Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek sahneyi terk etti ve kulise gitti.

Sanatçının ekibi tarafından yapılan açıklamada, Gezen'in sağlık sorunu yaşadığı belirtilerek oyunun iptal edildiği duyuruldu. İzleyiciler için ilerleyen günlerde yeni bir temsil düzenleneceği bildirildi.

'OYUNUN ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR'

Yaşanan olayın ardından yapılan açıklamada, "21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur.Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

