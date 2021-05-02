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Görenler şaşkına döndü Mersin'de böyle taksici görülmedi! Sebebi ise bakın ne

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MERSİN'de taksi şoförlüğü yapan 27 yaşındaki Ömer Efe Tektaş, haftanın bazı günleri 'Batman' kıyafetiyle direksiyon başına geçiyor.

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Merkez Yenişehir ilçesinde taksi durağında direksiyon sallayan Ömer Efe Tektaş, yolcularını film karakteri 'Batman' kıyafetiyle karşılıyor. Görenlerin önce şaşırdığı ardından gülümsediği Tektaş, pandemide insanların yüzünü güldürmekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Kentte bir yıldır taksi şoförlüğü yapan Tektaş, haftanın iki-üç günü 'Batman' kıyafetini giyerek yolcu taşıyor. Yolcularına mutlu bir gün yaşatan Tektaş,  özellikle çocukların ilgisinden oldukça memnun.

İlgi çekici projesini 1,5 aydır sürdüren Tektaş, pandemi döneminde gece gündüz çalışan taksicileri süper kahramanlara benzeterek, “Bizler pandemiden bu yana 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Süper kahraman gibi ihtiyacı olana yetişiyoruz. Ben de bundan ilham alarak süper kahraman Batman’ın kıyafetini giyerek direksiyon başına geçiyorum” dedi.


"Çocukların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor"
Hem vatandaşların yüzünü güldürmek hem de farkındalık yaratmak için projeyi hayata geçirdiğini belirten Tektaş, “Görenler ilk başta şaşırıyor ancak zamanla alışıyorlar. Beni görünce fotoğraf çektirmek isteyenler var. Özellikle süper kahraman kostümü güven veriyor. Özellikle çocuklar ilk başta korkuyor, sonrasında ‘Batman Abi’ diyerek gülümsüyorlar. Çocukların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor” diye konuştu.

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