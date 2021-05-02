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Bugün marketler açık mı 2 Mayıs market çalışma saatleri

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Türkiye 17 günlük tam kapanmaya girdi. Birçok vatandaş ise bugün marketlet açık mı? A101, Migros, A101 ve BİM marketler açık mı sorusunun yanıtını arıyor. Bugün yani 2 Mayıs pazar günü zincir marketler kapalı olacak. Mahallelerde bulunan bakkal, kuruyemişçi ve kasaplar açık olacak.

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Bugün yani 2 Mayıs pazar günü marketler açık mı sorusu merak konusu oldu. 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma devam ederken vatandaşın kafası karıştı. Bugün zincir marketler kapalı olacak. A101, Migros, A101 ve BİM gibi zincir marketler bugün tüm gün kapalı olacak, hizmet vermeyecek. Fakat bakkal, kasap, kuruyemişçi gibi küçük işletmeler bugüm 10.00-17.00 arası açık olacak. 

Koronavirüs vakalarının artmasına yönelik alınan büyük tedbir olan tam kapanma süreci 29 Nisan akşamı başladı. 17 Mayıs gününe kadar devam edecek olan tam kapanma ile ilgili sorular peş peşe gelmeye devam ediyor. Hafta sonu günleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, cumartesi - pazar günü marketler, bakkallar açık mı, hafta sonu marketler, bakkallar kaça kadar açık soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte marketler ve bakkallar hakkında bilinmesi gerekenler...

Bugün marketler açık mı:

30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
Pazar günü zincir marketler kapalı olurken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edecek.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların markete gitmeleri yasaklanırken bu yaş aralığı haricinde 10:00-17:00 saatleri arasında market şubelerinden vatandaşlar ihtiyaçlarını temin edebilecek.

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