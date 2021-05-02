Artvin'de görenler 'erkek işi' diyor! Yüz binler onu takip ediyor tek bir hayali var
ARTVİN'de şehir hayatını bırakarak köy hayatı yaşamaya başlayan ve çektiği videolarla fenomen haline gelen Özlem Öztürk hayalini açıkladı.
Bir dönem şehirde yaşayan daha sonra köy hayatından uzak kalamayınca ailesinin yanına dönen Öztürk, inek sağmak, odun kırmak, tarla sürmek gibi günlük işlerinden çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü.
Paylaşımlara ilgi artınca Öztürk, sayfasını büyütmeye karar verdi. Her paylaşım sonrası takipçi sayısı artan Öztürk, iki yıl içinde 314 bin 600 takipçi sayısına ulaştı.
Erkeklerin bile zorlandığı işleri yapan Öztürk, kilosu ağırlığında odunları taşıyor, baltayla yarıyor, tarla sürüyor, inek sağıp, ot taşıyor.
Çoğu kadının yanına bile yanaşamadığı 700 kiloluk ‘Ateş’ ismini verdiği boğasıyla videolar çeken Öztürk, boğasını pandemi sonrası için Kafkasör güreşlerine hazırlıyor.