BIST 2.171
DOLAR 14,83
EURO 16,40
ALTIN 919,02
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Gezi Davası'nda Osman Kavala kararı! Tutukluluk hali devam edecek

Gezi Davası'nda Osman Kavala kararı! Tutukluluk hali devam edecek

İSTİNAF mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Ana Davası'nda Osman Kavala kararı... 17 sanıklı davada, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi.

Abone ol

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen dava öncesi duruşma savcısı ara celsede mütalaasını mahkemeye sunmuştu. Savcı mütalaasında, sanıklar Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için TCK'nin 312. maddesi uyarınca "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Darbeye teşebbüse yardım suçlaması yapılan isimler
Diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın firari sanıklarının dosyası ayrılıyor
Firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki dosyanın ise ayrılması istendi.

Osman Kavala duruşmalara katılmadı
Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor ve bir süredir duruşmalara katılmıyor. Osman Kavala'yı avukatları temsil ediyor. Son savunmaların ardından mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TEMA'dan İstanbul'da kesilen çınar ağaçlarıyla ilgili açıklama meğer kanser olmuşlar
TEMA'dan İstanbul'da kesilen çınar ağaçlarıyla ilgili açıklama meğer kanser olmuşlar
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Van'da ulaşıma yüzde 25 zam geldi! Yeni fiyat tarifesi belli oldu
Van'da ulaşıma yüzde 25 zam geldi! Yeni fiyat tarifesi belli oldu
TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR'a çarpan otomobil takla attı: Ankara yolu tıkandı
TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR'a çarpan otomobil takla attı: Ankara yolu tıkandı
Akılsız telefonlara yeniden dönüş Yeni teknolojiden bıkanlar 'akıllı'yı bıraktı
Akılsız telefonlara yeniden dönüş Yeni teknolojiden bıkanlar 'akıllı'yı bıraktı
İngiliz ajansı Reuters duyurdu! Putin'in dostu Abramoviç'in yatı Türkiye'de
İngiliz ajansı Reuters duyurdu! Putin'in dostu Abramoviç'in yatı Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Nevruz nedir ne demek, neler yapılır? 2022 Nevruz adetleri ve kutlamaları
Nevruz nedir ne demek, neler yapılır? 2022 Nevruz adetleri ve kutlamaları
Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor! O zorunluluk kalktı
Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor! O zorunluluk kalktı
Orman Genel Müdürü Karacabey: Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülke
Orman Genel Müdürü Karacabey: Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülke