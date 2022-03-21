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Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor! O zorunluluk kalktı

Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor! O zorunluluk kalktı

 ALMANYA'da, Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle evden çalışma zorunluluğu kaldırıldı.

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Almanya’da Covid-19 salgını kapsamında alınan bazı tedbirler gevşetiliyor. Yeni Enfeksiyondan Koruma Yasası’na göre, bugünden itibaren evden çalışma zorunluluğu kaldırılarak, karar işveren ve çalışana bırakılacak.

Hastane, bakımevi, huzurevi ve toplu taşıma araçları dışında da maske takmak artık zorunlu olmayacak. Riskli grupların bulunduğu hastane, okul, kreş, huzurevi gibi yerlerde test mecburiyeti devam ederken, bunun dışındaki yerlerde test istenmeyecek. Gevşetilen önlemlerin uygulanmasında eyaletlerdeki duruma göre hareket edilecek ve 2 Nisan’a kadar bir geçiş süresi olacak.

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) Covid-19 salgınına dair yapılan son açıklamaya göre, ülkede 92 bin 314 vaka tespit edildi ve 13 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

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