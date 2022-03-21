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Benzin, LPG ve motorine çok büyük indirim! İkinci el piyasasını uçuracak

Benzin, LPG ve motorine çok büyük indirim! İkinci el piyasasını uçuracak

2022 yılına peş peşe büyük zamla giren vatandaşın belini özellikle benzin ve motorine gelen zamlar büktü. Vatandaşı ise sevindirin haber geldi. İddiaya göre haftaya motorinde büyük indirim yapılacak. İşte motorin, benzin ve LPG'ye indirimi ve güncel fiyatları...

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Dünyada yaşanan küresel kriz ve Rusya'nın Ukrayna işgali Brent petrol fiyatlarını da etkilemeye başladı. 1 ayda çok sayıda zammın geldiği motorin fiyatları vatandaşı da karamsarlığa itti. Petrol zamları sıfır araç olmak üzere ikinci el araç piyasasını da etkilemeye başladı. Benzin fiyatları düşer mi? LPG ne kadar oldu? Motorinde indirim olacak mı? gibi sorular arama motorlarında en çok arananlar arasında yer aldı.

Benzin, LPG ve motorine büyük indirim
Alım gücü düşen vatandaş ise motorine yapılacak indirimi beklerken sevindiren haber bugün geldi. Gündemde en çok konuşulanlar arasında yerini alan benzin, LPG ve motorine önümüzdeki hafta büyük indirim yapılacağı söylentiler arasında.

İndirim ikinci el piyasasını da etkileyecek
Yapılacak olan büyük indirimin ikinci el araç fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. Benzin ve motorine yapılacak olan indirim söylentisi vatandaşı sevindirse de ne kadar indirim yapılacağı bilinmiyor. Şimdi vatandaşın gözü gelecek hafta motorin ve benzine yapılacak olan indirimde.

Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları
21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da benzin fiyatları şu şekilde; 18.11 TL, motorin 20.68 TL, LPG 11.12 TL.... Ankara’da benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.20 TL, motorin 20.76 TL, LPG 11.34 TL... İzmir’de benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.22 TL, motorin 20.76 TL ve LPG’de 11.06 TL’den satılıyor.

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