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Hakkari'de polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

Hakkari'de polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı.

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Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

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