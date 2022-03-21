Elon Musk açıkladı! İşte enflasyon karşısında en iyi koruma sağlayan yatırım araçları

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, enflasyon karşısında varlıklarını korumak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Ünlü milyarder tavsiyesini ABD enflasyonunun şubat ayında son 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9’a ulaşmasından birkaç gün sonra paylaştı.

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Tesla CEO’su Elon Musk, yükselen enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyenlere çeşitli önerilerde bulundu. Musk’a göre enflasyon yükselirken servetini korumak isteyenler için itibari paralar yerine ev gibi taşınmaz varlıklara sahip olmak daha mantıklı.

Ünlü milyarder bu tavsiyesini ABD enflasyonunun şubat ayında son 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9’a ulaşmasından birkaç gün sonra paylaştı.

Enflasyon endişelerini paylaştı

Musk geçtiğimiz hafta Twitter hesabından “Önümüzdeki birkaç yıl için olası enflasyon oranı hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sorarak, “Tesla ve SpaceX, hammadde ve lojistikte son zamanlarda önemli bir enflasyon baskısı görüyor” demişti.

Musk konu ile ilgili, “Yalnız değiliz” diyerek bir de makale paylaşmıştı. Financial Times'ta yayımlanan 3 Mart 2022 tarihli makalede emtia fiyatlarının Rusya'daki arz korkuları nedeniyle 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldiği aktarılıyordu.

Musk’ın paylaşımına cevap veren MicroStrategy isimli teknoloji şirketinin CEO’su Michael Saylor, enflasyon karşısında daha zayıf para birimleri çökeceğini ve sermayenin nakit, borç ve hisse senetlerinden bitcoin gibi varlıklara kaçışının yoğunlaşacağını belirtti.

Ev ve hisse senedi önerisi

Sözcü'de yer alan habere göre Musk ise Saylor’a verdiği cevapta, “İyi ürünler ürettiğini düşündüğünüz şirketlerin hisse senetlerine veya ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda dolara sahip olmaktan genellikle daha iyidir” dedi.

Musk ayrıca Bitcoin, Ethereum veya Doge gibi kripto paralara sahip olduğunu ve onları satmayacağını açıkladı.