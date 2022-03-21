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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sakın video çekip paylaşmayın

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sakın video çekip paylaşmayın

UKRAYNA -Rusya savaşı giderek şiddetlenirken, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Kliçko, "Kiev halkına askeri teçhizatın, kontrol noktalarının, stratejik nesnelerin korunmasıyla ilgili videolar çekmemelerini veya yayınlamamalarını rica ediyorum" dedi.

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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kievlilere çağrı yaptı. Dünkü saldırılara dikkat çeken Kliçko, "Düşman başkente saldırmaya devam ediyor. Bombardıman sonucu alışveriş merkezi yanarken, 6 apartman da hasar gördü. Üç apartman artık yaşam için uygun değil. Saldırılarda 8 kişi öldü. İki okul ve iki anaokulunun binaları da hasar gördü" bilgisini verdi. Kliçko,  bu akşam saat 21:00'dan 23 Mart Çarşamba sabah saat 08:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yangınlarla gelen büyük tehlike...
Kliçko, hava kirliliğine de dikkat çekerek şunları söyledi: "Başkent ve bölgede hava saldırıları sonrası çıkan yangınlar nedeniyle hava kirliliği gözlemleniyor. Bu yüzden pencereleri açmayın ve dışarı çıktığınızda FFP2 tipi bir tıbbi maske takarak ciğerlerinizi koruyun."

Videolar çekip yayınlamayın!
Kiev'deki stratejik noktalarla ilgili de bir uyarı yapan Kliçko, "Kiev halkına askeri teçhizatın, kontrol noktalarının, stratejik nesnelerin korunmasıyla ilgili videolar çekmemelerini veya yayınlamamalarını rica ediyorum. Düşmana yardım etme" dedi.

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