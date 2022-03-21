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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşanmak isteyen eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ı tahliye eden savcı ve hakime tepki göstermişti. HSK incelemesi sonrası savcı ve tahliye eden hakimin görev yeri değiştirildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hakim hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Ne yaşanmıştı?
Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Sen nasıl serbest bırakıyorsun? tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Ağ'ı serbest bırakan hakime de sert sözlerle yüklenmiş, "23 yerinden bıçaklıyor; ey hakim sen böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor, yargıya hakaret." demişti.

Erdoğan, Özlem'i bıçaklayan eşi Samet Ağ'ın 3 ay sonra serbest bırakılmasına ateş püskürdü, "Ben Cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerinden bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan ben gerekeni sana söylerim. Bakanıma da söyledim, bunu yakın takibe alacaksın ve beni de bilgilendireceksin, adımı da atacağız. Hakim olabilir, savcı olabilir. Biz adaleti mülkün esası olarak gören medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez." dedi.

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