Akılsız telefonlara yeniden dönüş Yeni teknolojiden bıkanlar 'akıllı'yı bıraktı

Akıllı telefonlardan önce sınırlı özelliklere sahip cihazlar kullanılıyordu. Akılsız denilen eski tip cihazlara yeniden bir talep artışı başladı.

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Bugün, genel alışkanlıkların aksine birçok kişi, akıllı telefonlarından ayrılarak, özellikleri çok daha sınırlı olan “aptal” telefonlara dönüş yapıyor.

Bu telefonlarda, Instagram, TikTok ya da canlı haritalar gibi özellikler bulunmuyor.

Genellikle yalnızca arama ve SMS metin mesajları gönderip alınabiliyor.

Ve eğer şanslıysanız, bazı “aptal” telefonlarda radyo dinleyip, basit fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Bu cihazlar, insanların 1990'ların sonunda satın aldıkları ilk el cihazlarının bazılarına benziyor.

Sürekli bağlantıda kalmanıza engel olan bu cihazlar, aylık ödeme zorunluluğu olmayan çok düşük maliyetleri sayesinde hafiflemenizi de sağlıyor.

“Aptal” telefonlar olarak adlandırılan bu cihazlar, yeniden canlanmaya başladı. Yazılım firması SEMrush tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu cihazlar için Google aramaları 2018 ile 2021 arasında yüzde 89 arttı.

Satış rakamlarına ulaşmak zor olsa da, bir rapor, küresel alımlarının 2019'da 400 milyon iken, geçen yıl bir milyar adede ulaştını ifade etti.

Bu arada, Deloitte tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık'taki her 10 cep telefonu kullanıcısından birinin “aptal” telefonu olduğunu söyledi.

Fiyat karşılaştırma sitesi Uswitch.com'da cep telefonu uzmanı olan Ernest Doku, ilk kez 2000 yılında piyasaya sürülen ve tüm zamanların en çok satan cep telefonlarından biri olan Nokia'nın 3310 telefonunun 2017'de yeniden piyasaya sürülmesinin gerçekten canlanmayı tetiklediğini söyledi.

Bu telefonlar, performans veya işlevsellik söz konusu olduğunda en yeni Apple ve Samsung modelleriyle rekabet edemeyecekleri doğru olsa da, pil ömrü ve dayanıklılık gibi önemli alanlarda “akıllı” telefonları gölgede bırakabiliyor.

Bir “aptal” telefon üreticisi New York’tan Light Phone’un da kayda değer verileri var. Firmanın telefonları, “biraz daha akıllı” olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların müzik ve podcast'leri dinlemesine ve Bluetooth ile kulaklıklara bağlanmasına izin veriyor. Yine de firma, telefonlarının "asla sosyal medya, tıklama tuzağı haberleri, e-posta, internet tarayıcısı veya endişe uyandıran başka bir sonsuz beslemeye sahip olmayacağını" taahhüt ediyor.

Şirket, satışların 2020'ye kıyasla yüzde 150 artarak 2021'de finansal performans açısından en güçlü yılını kaydettiğini söylüyor.

Bu telefonlar 99 dolarak satılıyor. Bir çok aptal telefonun fiyatı 10 dolara kadar inebiliyor.

Light Phone kurucu ortağı Kaiwei Tang, “Uzaylılar dünyaya gelseydi, cep telefonlarının insanları kontrol eden üstün türler olduğunu düşünürlerdi” diyor.