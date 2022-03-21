BIST 2.171
DOLAR 14,83
EURO 16,40
ALTIN 919,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR'a çarpan otomobil takla attı: Ankara yolu tıkandı

TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR'a çarpan otomobil takla attı: Ankara yolu tıkandı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarpan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı kazada otoyol Ankara istikametinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Abone ol

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Erenler ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, tıra çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan otomobil takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtulan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde kısa bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akılsız telefonlara yeniden dönüş Yeni teknolojiden bıkanlar 'akıllı'yı bıraktı
Akılsız telefonlara yeniden dönüş Yeni teknolojiden bıkanlar 'akıllı'yı bıraktı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sakın video çekip paylaşmayın
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sakın video çekip paylaşmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Nevruz nedir ne demek, neler yapılır? 2022 Nevruz adetleri ve kutlamaları
Nevruz nedir ne demek, neler yapılır? 2022 Nevruz adetleri ve kutlamaları
Orman Genel Müdürü Karacabey: Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülke
Orman Genel Müdürü Karacabey: Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülke
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı açıkladı! Kuyumcular banka kuruyor: Altınbank
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı açıkladı! Kuyumcular banka kuruyor: Altınbank
21 Mart Nevruz ne yapılır nevruz bayramı adetleri
21 Mart Nevruz ne yapılır nevruz bayramı adetleri
Fitre ne kadar 2022 Diyanet kişi başı fitre miktarı kaç para oldu?
Fitre ne kadar 2022 Diyanet kişi başı fitre miktarı kaç para oldu?
Elon Musk açıkladı! İşte enflasyon karşısında en iyi koruma sağlayan yatırım araçları
Elon Musk açıkladı! İşte enflasyon karşısında en iyi koruma sağlayan yatırım araçları