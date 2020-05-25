Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli yollar ayrılıyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayan Galatasaray sezon sonunda Belhanda ve Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.

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Galatasaray'da maliyeti yüksek olan bir çok isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Uzun süredir yüksek transfer teklifi gelmeyen Belhanda ve Feghouli ile sozun sonunda yollar ayrılacak. Sarı-Kırmızılılar bu iki oyuncunun yüksek maaşlarından kurtulmak için 3-5 milyon Euro'luk teklifleri dahi kabul edecek. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin iki oyuncuya ilgisi yüksek...

Belhanda'nın maliyeti 5 milyon EURO

Sarı-Kırmızılı takım bu iki oyuncuyu kadrodan göndererek maaş ortalamasını düşürmek istiyor. Belhanda'nın Galatasaray'a yılık maliyeti 5 milyon Euro civarında. Oyuncuya 3 milyon 350 bin Euro sabit ücret, Süper Lig ve UEFA maçlarında alacağı her bir puan için 5.000 EURE prim ve 25 puan sonrası ekstra 100.000 Euro prim alıyor. Bu rakamlar dışında da oyuncunun eksi kulübü Dinamo Kiev'e Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 500 bin Euro ödeniyor. Belhanda'nın 25 maçtan fazla oynaması durumunda Ukrayna kulübünün kasasına 250 bin Euro daha giriyor.

1 yıl daha sözleşmesi var

Galatasaray'a geldiği günden beri eleştirilerin odağındaki isim olan Belhanda'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleri dışında bazı Fransız kulüplerinin de gündemde olduğu ancak düşük maaş nedeniyle Belhanda için tercih sebebi olmayacağı belirtiliyor.

Feghouli'nin maliyeti 5 milyon Euro'yu geçiyor...

Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödediği Sofian Feghouli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon Euro'yu aşıyor. Dursun Özbek dönemi takıma katılan Feghouli'nin maliyeti bonuslarla birlikte

Maaş 3 milyon 850 bin EURO

Onuncu resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net

Yirminci resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net

Şampiyonlar Ligi Grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200.000 USD

TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EURO

Bir taşla iki kuş...

Feghouli'nin Sarı-Kırmızılı takım ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılı takım her iki oyuncuyla yolları ayırarak maaş bütçesinde 10 milyon EURO'ya yakın bin maliyetten kurtulmak ve bu iki oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor.

Neden Suudi Arabistan?

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kulübü Newcastle United için 300 milyon Sterlin ödemeye hazır olan Suudi Kralı Muhammed bin Selman geçen sezon ülkedeki bütün kulüplerin borçlarını sıfırlamıştı. Suudi Arabistan Ligi'ni marka haline getirmek isteyen Selman'ın bu anlamda kulüplere transfer için bütçe ayıracağı belirtiliyor.

(Fanatik)