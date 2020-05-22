Galatasaray'da Younes Belhanda'ya Fransa'dan talip var
Younes Belhanda’nın menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'nun talip olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Galatasaray, Belhanda'nın menajerini konuyu görüşmek üzere İstanbul'a çağırdı.
Galatasaray'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes Belhanda için çare aranıyor.
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Menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Monaco'nun da talip olduğunu açıklarken; yönetim de konuyu görüşmek için D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı.
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Salgın döneminin ardından yapılacak görüşmede yönetim, oyuncu için ciddi tekliflerin masaya koyulmasını isteyecek.
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Yıllık 3 milyon 350 bin euro alan oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, bunu menajerine de direkt olarak iletecek.
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