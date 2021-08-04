BIST 1.432
DOLAR 8,53
EURO 10,12
ALTIN 495,95
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray St Johnstone maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray St Johnstone maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşıyor. Aslan, rakibini elemesi halinde play-off aşamasında Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak ve karşılaşma D-Smart platformunun Spor Smart kanalından yayınlanacak.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Aslan, turu geçmesi halinde play-off aşamasında Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşacak. Galatasaray, elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Galatasaray - St. Johnstone

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakem: Sandro Scharer (İsviçre)
Saat: 21.00
Yayın: Spor Smart (D-Smart)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Aytaç, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Davidson, McCann, Wotherspoon, Rooney, Devine, O'Halloran, Kane

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kadir Mısıroğlu'nun ismi Konya'da bir sokak ya da caddeye verilecek
Kadir Mısıroğlu'nun ismi Konya'da bir sokak ya da caddeye verilecek
Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama
Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama
Beşiktaş'a müjdeli haber! UEFA gelirlerine el konulmayacak
Beşiktaş'a müjdeli haber! UEFA gelirlerine el konulmayacak
Selden ve yangından zarar gören işletmelere yönelik KOSGEB desteği
Selden ve yangından zarar gören işletmelere yönelik KOSGEB desteği
Dünyanın üçüncü en sıcak temmuz ayı yaşandı
Dünyanın üçüncü en sıcak temmuz ayı yaşandı
Vejin kod adlı Zana Kılıçoğlu öldürüldü!
Vejin kod adlı Zana Kılıçoğlu öldürüldü!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Telafide yeni dönem başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Telafide yeni dönem başlıyor
Sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz çekim yapmasına izin verilmeyince itfaiyeye iftira attı
Sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz çekim yapmasına izin verilmeyince itfaiyeye iftira attı