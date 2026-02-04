BIST 13.923
Galatasaray, Renato Nhaga'yı İstanbul'a getirdi! İşte ödenecek bonservis

Galatasaray bir transferi daha tamamlıyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi. Portekiz'den kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklamada yapan genç futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray." dedi.

Nhaga, sonrasında kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Gineli futbolcu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, bu transfer için Portekiz ekibi Casa Pia'ya 7 milyon euro bonservis ödeyecek. Bir sonraki satıştan da Portekiz ekibi yüzde 10 pay alacak. 4.5 senelik anlaşma sağlanan 18 yaşındaki oyuncunun ise yıllık 750 bin euro alacağı öğrenildi.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Casa Pia formasını giyen Nhaga, bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

