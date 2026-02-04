BIST 13.891
Fenerbahçe, Kante transferinin maliyetini açıkladı: İşte alacağı maaş

Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin transfer maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Kante transferinin maliyetini açıkladı: İşte alacağı maaş - Resim: 1

Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Kante transferinin maliyetini açıkladı: İşte alacağı maaş - Resim: 2

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Kante transferinin maliyetini açıkladı: İşte alacağı maaş - Resim: 3

"BAZI HİKAYELER ZAMAN ALIR, AMA YARIM KALMAZ"

Kante’nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Kante transferinin maliyetini açıkladı: İşte alacağı maaş - Resim: 4

EN NESYRI, AL ITTIHAD'A GİTTİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Faslı santrfor Youssef En-Nesyri de Al Ittihad ile sözleşme imzaladı.

