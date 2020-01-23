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Galatasaray Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. İlk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Aslan, rövanşı kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve A Spor’dan naklen yayınlanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray, 0-0 beraberlikte; Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç uzatmalara gidecek.

Galatasaray - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo Fernandes, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Boldrin, Oğulcan, Andrii Boriachuk

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