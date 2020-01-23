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Galatasaray Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. İlk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Aslan, rövanşı kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda sürpriz peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayan ve A Spor’dan naklen yayınlanan müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray, 0-0 beraberlikte; Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç uzatmalara gidecek.

Galatasaray: 0 - 0 :Çaykur Rizespor
(İlk yarı oynanıyor)

Stat: Türk Telekom
Hakem: Atilla Karaoğlan
Saat: 20.30
Yayın: A Spor

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan Antalyalı, Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Garmash, Oğuz Kağan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan

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