Galatasaray - AZ Alkmaar / Kadrolar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, ilk maçta 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar'ı konuk ediyor.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maç heyecanı devam ediyor. Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. İlk mücadele AZ Alkmaar'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Sarı kırmızılı ekibin bir üst tura yükselmesi için 4 farklı kazanması gerekiyor. Her türlü 3 farklı galibiyette mücadele uzatmalara gidecek.

Galatasaray - AZ Alkmaar

Karşılaşma saat 20.45 başlayacak.

Galatasaray - AZ Alkmaar ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Davinson, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Odoro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott

GALATASARAY ZORU BAŞARMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray, evinde oynayacağı maçta zoru başarmak istiyor. Uzun süren galibiyet hasretine son vermeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta taraftarının önünde son 16 turu biletini kapmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncuların yerine ise kimlerin tercih edileceği merak ediliyor.

İSTANBUL'DA KARLI HAVA

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi hazırlıklar devam ederken, İstanbul'da kar yağışını etkisini sürdürüyor. Maç saati de kar yağışının devam etmesi beklenirken, zemini etkileyip etkilemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ekipler çalışmalarına devam ederken, stadyumda kar küreme araçlarıyla temizleme çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

9 İSİM KADRODA YOK

AZ Alkmaar ile oynanılan ilk karşılaşmada gördüğü çift sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan ve maçın son dakikalarında sakatlanan Alvaro Morata rövanş maçında forma giyemeyecek. Icardi, Jakobs ve Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilirken, yeni transferler Frankowski, Eren, Lemina ve Ahmed UEFA listesinde yer alamadı. Teknik Direktör Okan Buruk'un eksik oyuncular yerine kimi tercih edeceği merak edilirken, cezalı oyuncuların geri dönmesi ise teknik heyeti sevindirdi.

CEZALI OYUNCULAR GERİ DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Ajax deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Torreira, rövanş maçında sahada yerini alacak. İlk 11'de yer alması beklenilen isimlerin nasıl performans göstereceği heyecanla beklenirken, sarı-kırmızılılar eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor.

AVRUPA'DA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

UEFA Avrupa Ligi'ne hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ardından oynadığı lig maçlarında kazanan taraf olamayan Cimbom, son galibiyetini Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek aldı. Sonraki 3 karşılaşmada berabere kalan sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a ise mağlup oldu