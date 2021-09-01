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Foreign Policy: ABD'nin Suriye'den çıkması Türkiye'yi güçlendirecek

Foreign Policy: ABD'nin Suriye'den çıkması Türkiye'yi güçlendirecek

ABD medyasından Foreign Policy dergisi, Amerika'nın Suriye'den çekileceğini ve bölgede Türkiye'nin gücünü etkin bir şekilde artıracağını yazdı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararının ardından sıranın Suriye'ye geldiğini yazdı.

Dergi, ABD'nin Afganistan'ın ardından Suriye'den de çekileceğini belirtti.

ABD, Suriye politikasından uzaklaşıyor
Joe Biden'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Orta Doğu politikasına vurgu yapılan makalede, ABD yönetiminin Suriye politikasından gittikçe uzaklaştığı vurgulandı.

Washington yönetiminin alacağı bu karar sonrası 2014'ten bu yana destek verdiği PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin akıbeti de yer aldı.

Türkiye, bölgedeki etkin güç olacak
ABD’nin çekilme kararının hayata geçmesi halinde Türkiye’nin Suriye’deki konumunun güçleneceğini düşünülüyor.

ABD'nin çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgede gücünü artırmasının, YPG'nin sonunun geleceğine işaret olduğu makalede dikkat çeken diğer bir detay oldu.

Rusya'nın Suriye temsilcisi açıkladı
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD’nin güçlerini Suriye’den her an çekebileceğini söylemişti.

Lavrentiev, Rus basınına verdiği demeçte, “ABD güçlerinin Suriye’den çekilmesinin her an gerçekleşebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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