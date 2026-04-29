Final maçı gibi antrenman! Tam 30 bin kişi izledi

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi Rams Park'ta taraftara açık antrenman düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar, Rams Park'ta taraftarı önünde antrenman organizasyonu düzenledi.

Galatasaray'ın açık antrenmanına eski futbolcular da akın etti. Jimmy Durmaz, Johan Elmander, Ryan Babel, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Sabri Sarıoğlu ve Hasan Kabze tribünde yer aldı. Galatasaray tribününde taraftar sayısı 30 bini geçti.

Galatasaray, 2 kişi eksikle antrenmana başladı. Yaser Asprilla ve Gabriel Sara günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray'da daha önce şampiyonluk yaşayan Ryan Donk, "Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Buradaki bağın her zaman devam etmesi, hatırlanmak çok güzel. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum." dedi.

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Johan Elmander, "Bir antrenmanda bile böyle atmosfer yaşamak inanılmaz bir duygu. Galatasaray taraftarı inanılmaz." şeklinde konuştu.

Yekta Kurtuluş ise "Biz bunları daha önce Florya'da yapıyorduk ama tabii bir stadyum atmosferi başka. Birçok takım stadyumlarını bu kadar dolduramıyor en önemli maçlarında bile. Galatasaray taraftarları her zaman takıma sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.