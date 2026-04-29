Final maçı gibi antrenman! Tam 30 bin kişi izledi

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi Rams Park'ta taraftara açık antrenman düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar, Rams Park'ta taraftarı önünde antrenman organizasyonu düzenledi.

Galatasaray'ın açık antrenmanına eski futbolcular da akın etti. Jimmy Durmaz, Johan Elmander, Ryan Babel, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Sabri Sarıoğlu ve Hasan Kabze tribünde yer aldı. Galatasaray tribününde taraftar sayısı 30 bini geçti.

Galatasaray, 2 kişi eksikle antrenmana başladı. Yaser Asprilla ve Gabriel Sara günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray'da daha önce şampiyonluk yaşayan Ryan Donk, "Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Buradaki bağın her zaman devam etmesi, hatırlanmak çok güzel. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum." dedi.

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Johan Elmander, "Bir antrenmanda bile böyle atmosfer yaşamak inanılmaz bir duygu. Galatasaray taraftarı inanılmaz." şeklinde konuştu.

Yekta Kurtuluş ise "Biz bunları daha önce Florya'da yapıyorduk ama tabii bir stadyum atmosferi başka. Birçok takım stadyumlarını bu kadar dolduramıyor en önemli maçlarında bile. Galatasaray taraftarları her zaman takıma sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin’den ateşkes mesajı: 'Hazırım' deyip ilan etti
Putin’den ateşkes mesajı: 'Hazırım' deyip ilan etti
Avrupa gaz fiyatları jeopolitik gerilimle sert yükseldi
Avrupa gaz fiyatları jeopolitik gerilimle sert yükseldi
Sinan Burhan'dan Ahmet Özer ve Ahmet Türk iddiası
Sinan Burhan'dan Ahmet Özer ve Ahmet Türk iddiası
BM: Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 60'ı günlük ihtiyaç duydukları temiz suya erişemiyor
BM: Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 60'ı günlük ihtiyaç duydukları temiz suya erişemiyor
FED Faiz kararını açıkladı!
FED Faiz kararını açıkladı!
Trump ve Putin arasında kritik görüşme!
Trump ve Putin arasında kritik görüşme!
Pentagon’dan İran Savaşı’nın faturası: 60 günde 25 milyar dolar
Pentagon’dan İran Savaşı’nın faturası: 60 günde 25 milyar dolar
Milli Muharip Uçağı KAAN’a yerli top sistemi desteği
Milli Muharip Uçağı KAAN’a yerli top sistemi desteği
Fed ne karar verecek? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı!
Fed ne karar verecek? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı!
Trump’tan sert İran çıkışı: Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar
Trump’tan sert İran çıkışı: Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar
İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara sigara satış yasağı
İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara sigara satış yasağı
Fransa ve GKRY'den skandal anlaşma: KKTC'den sert tepki!
Fransa ve GKRY'den skandal anlaşma: KKTC'den sert tepki!