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DÜNYA

 Filistinli çocuk cansız bedenler arasında ailesini aradı! 17 günde 2 bin 55’i çocuk öldürüldü

İSRAİL ordusu, çatışmaların 17. gününde Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55’i çocuk, bin 119’u kadın ve 217’si yaşlı olmak üzere 5 bin 87’ye, yaralananların sayısı ise 15 bin 273’e yükseldi. Filistinli bir çocuk, Gazze Şeridi’nde kefenlenmiş cansız bedenlerin arasında İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ailesini aradı. O anlar yürekleri dağladı.

İsrail ordusu, çatışmaların 17. gününde Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail tarafından sivil yerleşim yerleri, hastane, cami, kilise olmak üzere birçok yere hedef gözetmeksizin düzenlenen hava saldırıları nedeniyle ailesini kaybedenler, yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor.

Hastanenin önündeki cesetlerin arasında...

 Filistinli bir çocuk da, Gazze Şeridi’ndeki bir hastanenin önünde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri arasında ailesini aradı. Sırayla kefenlenmiş cenazelere bakarak yakınlarını arayan küçük çocuk, bir yakınının cansız bedenini gözyaşları içinde öptü. Filistinli çocuğun o anları yürek yaktı.

17 günde 2 bin 55 çocuk katledildi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55’i çocuk, bin 119’u kadın ve 217’si yaşlı olmak üzere 5 bin 87’ye, yaralananların sayısı ise 15 bin 273’e yükseldi.

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