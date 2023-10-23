İsrailli Bakan sokakta sivillere silah dağıttı!
GAZZE'de katliam yapan İsrail, sokakta sivillere silah dağıtmaya başladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sivillere silah dağıtırken kameralarca görüntülendi... Ben Gvir yakın geçmişte İsrail’de dahi Arap düşmanlığı yüzünden yargılanmış ve hüküm giymiş bir isim olarak biliniyor.
Gazze'de katliam yapan ve işgale hazırlanan İsrail, sivilleri silahlandırıyor! Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından abluka altındaki Gazze'ye saldırıların dozunu artırarak katliama başlayan İsrail bu kez sivilleri silahlandırmaya başladı.
İsrail askerlerinin sınıra yakın bölgelerde sivil halka silah dağıttığı görüntüler ortaya çıkarken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de söz konusu dağıtımları denetlediği görüldü.