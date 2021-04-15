Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon da Emre Belözoğlu ile yola devam kararı alırken genç teknik adamın transfer listesi ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

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Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut'un ayrılığından sonra saha kenarına inen genç teknik adam Emre Belözoğlu ile yeni sezonda da devam etmeyi planlıyor. Yabancı teknik adam ve yardımcılarına verilecek yüksek maaşların kulübün mevcut ekonomik yapısı ve pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle sıcak bakılmıyor.

Transfer listesi ortaya çıktı

Kalan maçların hepsini kazanıp şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket ederken transfer listesi de ortaya çıktı.

Öncelik golcü

Bir çok mevkiye transfer planlayan Emre Belözoğlu’nun önceliği golcü ve stoper. Cisse’nin üzerini çizen, Samatta ile Thiam’ı da elden çıkarmayı planlayan Emre Hoca’nın hedefinde Christian Benteke var. Hatay’ın yıldızı Boupendza için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Crystal Palace’la sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki Benteke’yi kadrosuna katmaya çalışıyor. Benteke’nin de Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor.

Diğer hedef Marega

Fenerbahçe, Porto'nun golcüsü Moussa Marega için de bekleyişini sürdürüyor. Marega, Porto ile sözleşmesini uzatmadı. Malili yıldızın önceliği İngiltere Premier Ligi fakat eğer Marega'nın İngiltere'ye transferi gerçekleşmezse Fenerbahçe devreye girecek. Marega'nın sözleşmesinin bitiyor oluşu Fenerbahçe için avantaj.

Savunmaya Mina ya da Boteng

Stoperde Tisserand ile Lemos’u elden çıkaracak sarı lacivertlilerin bu mevki için düşündüğü ilk isim ise Yerry Mina. Ancak kiralık olarak düşünülen Mina’yı da Everton’ı da ikna etmek çok zor görünüyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Bayern Münih'in 32 yaşındaki Alman stoperi Jerome Boateng de var. sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve şartlarını öğrendi. Boateng'e İspanya ve İngiltere'den de talipler var.

Listede iki yerli var

Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yakından ilgileniyor. Emre Belözoğlu'nun hedefinde diğer yerli isim ise Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk.