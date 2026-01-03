BIST 11.498
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, kadrosunda fazla forma şansı bulamayan kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı Rusya'ya kiralıyor. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova ile anlaşma sağladı.

Anlaşmaya göre Rus kulübü, Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar geçerli kiralama için 650 bin Euro ödeyecek. Transferde ayrıca 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Rus basınında yer alan detaylara göre satın alma opsiyonu zorunlu hale gelmiyor ancak koşula bağlı: Oğuz Aydın, CSKA Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 10 resmi maçta görev alırsa opsiyon aktif olacak ve Rus ekibi oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak zorunda kalacak.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Milli futbolcu Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada forma giydi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, çoğunluğu yedekten girdiği maçlarda 2 asist üretti. Sarı-lacivertli ekipteki toplam 1.5 sezonluk döneminde ise 54 resmi maça çıkan Oğuz, 7 gol atıp 10 asistlik bir performans sergiledi.

