BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi

Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin elektrik direği ile bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı, eşi ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Abone ol

Ümmü Gül Ulutaş (25) idaresindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün araçtaki eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuğyan gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a göndermiş! Annesine söylediği sözlere bakın
Tuğyan gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a göndermiş! Annesine söylediği sözlere bakın
Yalnızca insanlar değil hayvanlarda zor durumda! Kastamonu'da kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı
Yalnızca insanlar değil hayvanlarda zor durumda! Kastamonu'da kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı
CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor
CHP'den ayrılan Hasan Ufuk Çakır 2 belediye başkanıyla AK Parti'ye geçiyor
Anadolu Efes'te kabus sürüyor Kızılyıldız'dan 22 sayı fark yediler
Anadolu Efes'te kabus sürüyor Kızılyıldız'dan 22 sayı fark yediler
"Daltonlar suç örgütü davası"nda izinsiz ses ve görüntü kaydı alan avukat tutuklandı
"Daltonlar suç örgütü davası"nda izinsiz ses ve görüntü kaydı alan avukat tutuklandı
Merih Demiral, Al Ahli'nin kazandığı maçta galibiyet golünü attı
Merih Demiral, Al Ahli'nin kazandığı maçta galibiyet golünü attı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel'den hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel'den hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
Trump tehdit etmişti! Tahran'dan Washington'a gözdağı
Trump tehdit etmişti! Tahran'dan Washington'a gözdağı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de seriyi 3 maça çıkardı
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de seriyi 3 maça çıkardı
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'na mirasçı çıktı! Başvuru kabul edildi
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'na mirasçı çıktı! Başvuru kabul edildi
Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak
Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak