ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Venezuela'yı hedef alan saldırıların ardından vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Venezuela'nın ABD'nin seyahat uyarı sisteminde en yüksek seviye olan "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" kategorisinde yer almaya devam ettiği, ülkede vatandaşları için ciddi güvenlik risklerinin bulunduğu bildirildi.

ABD vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ülkedekilere de güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmalarının şiddetle tavsiye edildiği belirtildi.