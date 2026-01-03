BIST 11.498
DOLAR 43,02
EURO 50,45
ALTIN 5.991,88
HABER /  DÜNYA

ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Venezuela'yı hedef alan saldırıların ardından vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Abone ol

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Venezuela'nın ABD'nin seyahat uyarı sisteminde en yüksek seviye olan "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" kategorisinde yer almaya devam ettiği, ülkede vatandaşları için ciddi güvenlik risklerinin bulunduğu bildirildi.

ABD vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ülkedekilere de güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarının ülkeden derhal ayrılmalarının şiddetle tavsiye edildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, Gabonlu basketbolcu Chris Silva'yı transfer etti
Fenerbahçe Beko, Gabonlu basketbolcu Chris Silva'yı transfer etti
Venezuela'ya saldırı! ABD Başkanı Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır
Venezuela'ya saldırı! ABD Başkanı Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır
Sultanbeyli'de boya imalathanesinde yangın
Sultanbeyli'de boya imalathanesinde yangın
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı
ASELSAN, 2025'te hisse performansıyla yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı
Çocuğunuzun yatağındaki tehlikenin farkında mısınız? Ev tozu akarına dikkat
Çocuğunuzun yatağındaki tehlikenin farkında mısınız? Ev tozu akarına dikkat
Posta ve hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı
Posta ve hızlı kargo gönderilerinde ağırlık ve parasal üst sınırlar artırıldı
Avukat Serkan Toper'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Avukat Serkan Toper'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret
İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular yaralandı
İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular yaralandı
ABD'nin hedefindeki Venezuela'da peş peşe şiddetli patlamalar
ABD'nin hedefindeki Venezuela'da peş peşe şiddetli patlamalar
Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi
Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi
Tuğyan gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a göndermiş! Annesine söylediği sözlere bakın
Tuğyan gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a göndermiş! Annesine söylediği sözlere bakın